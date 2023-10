Sarà la Spagna l'avversario dell'Italia femminile nella terza gara di Nations League. Un banco di prova importante per le azzurre di Andrea Soncin, intervenuto in conferenza stampa pre presentare la partita che vedrà impegnate anche le interiste Agnese Bonfantini e Michela Cambiaghi: "Ci attende un match prestigioso e le ragazze devono essere orgogliose di poterlo giocare - le parole del ct -. Rispettiamo la forza delle nostre avversarie, ma siamo convinti che scendendo in campo con umiltà possiamo fare male anche alla Spagna. C’è ancora amarezza per sconfitta con la Svezia, ma quei 90 minuti ci hanno dato grande consapevolezza.

Domani vogliamo andare a prenderci dei punti. Stiamo cercando di mantenere un filo logico rispetto al primo raduno l’idea è quella di arrivare ad avere il controllo delle partite, ma dobbiamo essere consapevoli della nostra forza anche quando ci sarà da difendersi. Le calciatrici devono essere accompagnate con fiducia, hanno valori importanti e li possono mettere in mostra anche in questo doppio impegno".