Scelte fatte per Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women, per la partita contro il Napoli in programma alle ore 15. In attacco, sarà Tessa Wullaert ad affiancare Michela Cambiaghi con Lina Magull alle spalle. In porta ci sarà Cecilia Runarsdottir.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-1-2): 42 Bacic; 2 Skovsen, 5 Di Marino, 44 Pettenuzzo, 33 Pellinghelli; 8 Giai, 22 Beil, 67 Giordano; 23 Bellucci; 9 Martinovic, 10 Banusic.



In panchina: 1 Beretta, 3 Sandvej, 4 Sliskovic, 7 Novellino, 11 Jelcic, 12 Fracaros, 13 Muth, 14 Nambi, 19 Sciabica, 21 Di Giammarino, 28 Moretti, 90 Langella.

Coach: Salvatore Mango

INTER (4-3-1-2): 1 Runarsdottir; 13 Merlo, 24 Milinkovic, 5 Andres, 14 Robustellini; 8 Pavan, 4 Pedersen, 27 Csiszar; 23 Magull; 31 Wullaert, 36 Cambiaghi.

In panchina: 12 Piazza, 94 Baldi, 3 Bowen, 7 Bugeja, 9 Polli, 15 Serturini, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 25 Fadda, 26 Mansaray, 33 Bartoli.

Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Lorenzo Maccarini Assistenti: Andreano-Tomasi Quarto ufficiale: Francesco Ercole