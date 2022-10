Dopo il brutto ko al derby, finito per 4-0 a favore dell'Inter, la calciatrice del Milan Femminile, Valentina Bergamaschi ha ammesso la delusione per il risultato a MilanTV: "È stata una brutta sconfitta che ancora adesso brucia. Siamo consapevoli del fatto che abbiamo approcciato la partita in maniera giusta, sicuramente non è stata la partita che ci aspettavamo ma ne trarremo frutto e lavoreremo per migliorarci".