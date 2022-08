Mana Mihashi, neo acquisto dell'Inter Woman, è la prima giocatrice giapponese a indossare la maglia nerazzurra. Mihashi arriva dal Sassuolo dove in due stagioni è diventata una pedina tattica imprescindibile per il tecnico neroverde Giampiero Piovani.

Nell'intervista rilasciata per il Matchday Programme di Inter-Spezia, l'ex Sassuolo mostra tutta la sua determinazione per l'inizio della nuova avventura con la formazione allenata da Rita Guarino: "L’Inter è un grande Club, quando Yuto Nagatomo giocava qui lo seguivo ed è anche per lui che volevo giocare in questa squadra, è stato importante per me. Milano mi ricorda molto Osaka, la mia città in Giappone, è grande, bella e piena di gente. A 15 anni sono venuta a giocare in Italia per tre settimane e ho deciso dopo quell’esperienza che sarei tornata qui".