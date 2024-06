Prestazione maiuscola della squadra Under 17 dell'Inter Women, che nella semifinale Scudetto disputata quest'oggi ha battuto nettamente la Roma con un sonoro 5-0 e si è guadagnata un posto in finale, dove affronterà la vincente della sfida Arezzo-Juventus. Per le ragazze allenate da Alessio Marelli, anche i complimenti via Twitter del club nerazzurro.

Si è appena conclusa la semininale Under 17 femminile.

Complimenti alle nostre ragazze per aver battuto la Roma con il risultato di 5-0.



Le nostre Nerazzurre sfideranno in finale la vincitrice tra Arezzo Femminile e Juventus.

Forza #InterWomen! #ForzaInter — Inter Women (@Inter_Women) June 28, 2024