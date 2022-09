Terza giornata di Serie A femminile e l'Inter si impone contro il Pomigliano col risultato di 6-1. Tripletta di Polli, doppietta di Ajara e rete di Karchouni a rendere inutile quella di Amorim Dias per i campani, ancora ultimi con zero punti in classifica. L'Inter vola temporaneamente in vetta agganciando la Juventus.