Sconfitta beffa per l'Inter Women di Rita Guarino, che capitola solo nella volata finale al cospetto della Roma capolista che sbanca l'Arena Civica vincendo 2-1 e avvicinandosi ulteriormente al suo secondo scudetto consecutivo. Le nerazzurre sono protagoniste di un primo tempo un po' sofferto, dove non riescono mai a reagire in maniera convincente dopo il gol subito al minuto 6 dalla giapponese Saki Kumagai, brava a fiondarsi sul pallone calciato benissimo da Manuela Giugliano che va a colpire la traversa.

Nella ripresa, però, l'Inter mostra un volto decisamente migliore, trovando il pareggio grazie ad una bella sgroppata di Michela Cambiaghi che poi trova in area Agnese Bonfantini brava a seguire l'azione e a capitalizzare l'assist segnando da pochi passi, e creando alcune occasioni interessanti su tutte quella non sfrutta da Lina Magull. Ma a un minuto dal novantesimo, c'è poca reattività su un pallone vacante che viene raccolto da Sanne Troelsgaard che calcia da lontano e complice la deviazione di Katie Bowen si infila alle spalle di una sconfortata Sara Cetinja. Gol decisivo, che fa volare la Roma a quota 57 mentre l'Inter rimane a quota 30. Brutte notizie per Guarino, le uscite per problemi fisici di Annamaria Serturini e Henrietta Csiszar.