L'Inter di Rita Guarino scende in campo per sfidare il Como dopo il 4-0 della scorsa settimana contro la Sampdoria. Le nerazzurre affronteranno le comasche dell'ex Sebastian De La Fuente nella sfida valida per la 14ª giornata di Serie A. Andrà in panchina Fredrikke Thogersen, nuovo acquisto ufficializzato ieri. Elisa Polli agirà da riferimento offensivo, in mediana Irene Santi affiancherà Mana Mihashi.

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre: