Si apre con una sonora vittoria l'avventura in Coppa Italia dell'Inter Women, che al centro sportivo 'Romagna Centro' supera per 5-0 il Cesena. Apre le marcature una doppietta di Gloria Marinelli, il primo gol con una gran volée su lancio lungo di Irene Santi, il secondo con un tap-in vincente su azione di calcio piazzato. Lisa Alborghetti trova il tris, a fine primo tempo arriva anche il primo gol in maglia nerazzurra di Beatrix Fordos. A inizio ripresa, Martina Brustia firma la cinquina.