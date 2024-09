Dalla partita di domeani pomeriggio con il Milan scatta il concorso legato alle partite casalinghe dell'Inter Women. Partecipando si ha la possibilità di vincere due fantastici premi: una visita al Konami Youth Development Centre in occasione di un allenamento e un M&G esclusivo con le protagoniste della stagione. Per partecipare è necessario registrarsi tramite un form reperibile sul sito ufficiale del club nerazzurro.

Una volta ricevuto il QR Code e andrà mostrato agli steward dell'Arena Civica in occasione delle partite. Più presenze si faranno alle partite delle ragazze di Gianpiero Piovani, più chance ci saranno per essere estratti e vincere le due esperienze uniche a fine stagione. L'ingresso all'Arena Civica per assistere alle partite dell'Inter Women è sempre gratuito.