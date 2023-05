Joseph Montemurro e Rita Guarino hanno effettuato le loro scelte per Juventus-Inter Women, gara valida per la settima giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Guarino cambia modulo e si affida ad un 3-5-2 con Elisa Polli e Tabitha Chawinga in attacco. Torna tra i pali Francesca Durante.

Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS: 16 Peyraud Magnin; 3 Gama, 71 Lenzini, 20 Simon, 11 Bonansea, 21 Caruso, 2 Pedersen, 7 Cernoia, 5 Nilden, 9 Cantore, 6 Nystrom.

In panchina: 38 Forcinella,10 Girelli, 13 Boattin, 15 Grosso, 18 Beerensteyn, 26 Bartucci, 31 Dauria, 33 Duljan, 77 Gunnarsdottir.

Coach: Joseph Montemurro.

INTER (3-5-2): 22 Durante; 2 Sonstevold, 19 Alborghetti, 17 Fordos; 25 Thøgersen, 5 Karchouni, 34 Mihashi, 18 Pandini, 13 Merlo; 9 Polli, 11 Chawinga.

In panchina: 12 Piazza, 6 Santi, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 15 Eckhoff, 27 Csiszar, 29 Kristjansdottir, 31 Lang, 35 Calegari.

Coach: Rita Guarino.