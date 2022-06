Si è conclusa con una partitella in famiglia - decisa dalla rete di Piemonte - la prima settimana di raduno della Nazionale Femminile in vista del Campionato Europeo che si disputerà in Inghilterra dal 6 al 31 luglio. Domenica sera le Azzurre si ritroveranno ad Appiano Gentile per riprendere la preparazione che le vedrà impegnate sempre al Suning Centre fino a venerdì 10 giugno. Per la seconda settimana di raduno Milena Bertolini ha deciso di puntare su 29 calciatrici, comprese quelle di Juventus e Roma, che tornano a disposizione della Ct dopo aver beneficiato di qualche giorno di riposo in più in seguito alla finale di Coppa Italia. Faranno parte del gruppo anche Beccari, Ferrara e l'interista Chiara Robustellini (nella foto), che raggiungeranno Appiano Gentile nella mattinata di lunedì. Insieme a Robustellini, rimangono a disposizione di Bertolini altre due giocatrici dell'Inter, ovvero Francesca Durante, e Flaminia Simonetti.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Roberta Aprile (Juventus), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);