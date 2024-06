Nuovo colpo in arrivo per l'Inter Women. Dalla Spagna rimbalza con forza la notizia di un accordo imminente tra il club nerazzurro e il capitano della Nazionale iberica, il difensore del Real Madrid Ivana Andres Sanz. Lo riferisce Plazofutfem, pagina social iberica dedicata alle notizie legate al pianeta calcio femminile. Andres, classe 1994, ha vinto con la maglia della Spagna l'ultimo Mondiale disputato in Australia e Nuova Zelanda.