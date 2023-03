Si è conclusa dopo una battaglia risoltasi dopo i tempi supplementari l'avventura dell'Inter Women in Coppa Italia: la formazione di Rita Guarino ha dovuto cedere il passo alla Juventus al termine di una gara comunque giocata a viso aperto dalle ragazze nerazzurre, che nei prossimi giorni inizieranno la Poule per lo Scudetto. Nel frattempo, la centrocampista Irene Santi, attraverso il suo profilo Instagram, garantisce che la squadra si risolleverà prontamente: "Ci rialzeremo e lavoreremo insieme, come sempre".