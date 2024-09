La difensora dell’Inter Women Chiara Robustellini presenta così ai canali ufficiali del club nerazzurro il match contro il Sassuolo: “Il derby? Meritavamo di più, abbiamo fatto una gran partita ed è un peccato aver raccolto solo un punto. Ma abbiamo fatto una grande prestazione e lo dicono anche le statistiche. Dobbiamo essere solo più ciniche sotto porta”.

Dove potete migliorare?

“Secondo me più che altro nell’atteggiamento, le qualità ci sono. Se scendiamo in campo tutte con lo stesso obiettivo fisso in testa possiamo fare male all’avversario, il mister ce lo dice sempre”.

Il campionato è equilibrato.

“Sicuramente è stimolante, il campionato si è alzato di livello ed è competitivo. Aver mosso la classifica in avanti è un vantaggio per noi, peccato aver lasciato due punti nel derby ma è un punto che alla fine peserà”.

Le sensazioni sulla sfida contro il Sassuolo?

“Conterà tantissimo partire con l’atteggiamento giusto, è un ambiente che il mister conosce bene. Faremo una grande partita contro un avversario non facile”.