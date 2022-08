Lo scorso 13 agosto una parte della delegazione di Inter Women ha partecipato al meet & greet con i supporters nerazzurri degli Stati Uniti. L’evento è avvenuto al ristorante Blue Eyes di Hoboken, in New Jersey dove erano presenti Ilaria Pasqui (Head of Women Football), coach Rita Guarino, il vice Giorgio Schiavini, la capitana Lisa Alborghetti, Alessia Piazza e Martina Brustia . Si è trattato di un momento di condivisione e di grande partecipazione insieme ai 30 soci presenti all’incontro: 23 provenivano dall’Inter Club New Jersey, mentre 7 da quello di Manhattan, di recentissima formazione.

Nel territorio statunitense attualmente i club nerazzurri sono 7: New Jersey, Moratti USA, Manhattan, Oscar Pennsylvania, Washington DC, Ohio, Miami. Numeri che attestano come la passione nerazzurra sia in netta crescita in un mercato strategico come quello degli USA.