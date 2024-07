"Grazie di cuore per il benvenuto. Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura" ha detto Gianpiero Piovani ai canali ufficiali dell'Inter, dove si presenta alla sua nuova piazza dopo l'ufficialità del suo arrivo alla guida delle Women, arrivata in mattinata (LEGGI QUI).



Dopo il Sassuolo, la sua carriera ora si tinge di nerazzurro. Quali sono le sensazioni di questo momento?

"Sono come un bambino che vede un parco giochi e non vede l’ora di buttarsi a giocare. Non vedo l’ora di iniziare questa bellissima avventura e fare, con le ragazze e logicamente lo staff, il massimo per questi colori anche perché tifo questa squadra da quando ero bambino. Per me è qualcosa in più".

Da calciatore era un attaccante e l’attitudine ad attaccare è una caratteristica del suo gioco. Lo sarà anche all’Inter?

"Diciamo che le caratteristiche da giocatore portano sicuramente a questo ma penso che ci voglia molto equilibrio della squadra soprattutto nello sport del calcio a livello difensivo. Poi è normale che siamo l’Inter, dobbiamo far gol e cercare di vincere le partite. Lavoreremo tanto sulla fase offensiva, ma come ho detto ci vuole equilibrio e l’equilibrio parte dagli attaccanti".

Come si è evoluto il movimento femminile e dove può arrivare?

"È cresciuto tantissimo, dobbiamo aiutarlo a crescere ancora. L’arrivo di tante calciatrici straniere ha alzato l’asticella di qualità. Hanno portato professionalità, lavori importanti. Dobbiamo aiutare questo movimento a crescere, noi lo faremo con grande voglia e passione. Dove arriverà non possiamo saperlo, lo vedremo col tempo".

Sarà una stagione importante. Che annata si aspetta dall’Inter?

"Innanzitutto grande umiltà. Voglio una squadra operaia, salutare in campo e poi ovviamente mi piacerebbe vedere delle belle giocate, ma su quello ci lavoreremo in settimana per migliorare l’aspetto fisico ma anche quello tecnico-tattico. L’impegno per crescere non mancherà".

Un messaggio ai tifosi:

"I tifosi sono parte integrante di questo progetto, mi sento di ringraziarli già da adesso anche a nome delle ragazze e dello staff. Sono parte integrante del maschile, devono esserlo anche per l’Inter Femminile. So che verranno numerosi, in casa e fuori, ed è una cosa molto importante. Se vogliamo far crescere il movimento servono anche loro. Grazie a tutti e forza Inter".