Tre punti molto importanti, quelli ottenuti ieri dall'Inter Women di Gianpiero Piovani contro il Napoli, partita vinta dalle nerazzurre per 1-0. A fine partita, l'allenatore delle milanesi ha così commentato il risultato ottenuto: "Punti importanti anche perché il Napoli ci ha dato filo da torcere. Non tanto dal punto di vista delle occasioni, penso non abbia mai tirato in porta. Però ci ha creato delle situazioni in cui poteva andare a farci male. Dal canto nostro siamo state brave ad andare in vantaggio, abbiamo difeso questo risultato con i denti. Purtroppo in altre situazioni in cui avremmo potuto raddoppiare non ci siamo riuscite, ma l'idea era quella di vincere. Ci siamo riuscite e questo conta".

L'Inter segna tanto e subisce pochissimo. È la miglior difesa del campionato...

"Assolutamente sì, lavoriamo tanto sugli attaccanti perché sono i nostri primi difensori e soprattutto poi alla fine come difensori credo che siano in questo momento in grande condizione e dà la dimostrazione che siamo la miglior difesa del campionato. Ma non deve farci sentire appagati, dobbiamo sempre cercare di lavorare e migliorare, perché ci sono altre squadre che ci studiano e potrebbero esserci altre insidie. Per cui lavoriamo tanto sotto questo punto di vista, partendo dagli attaccanti. Mi piace tanto la fase offensiva perché da giocatore ero attaccante, però allo stesso tempo il calcio del giorno d'oggi è bello perché entrambe le fasi vanno fatte con tutte e 11 le giocatrici e addirittura anche il portiere deve essere sveglio per chiamare le compagne. E noi in questo momento siamo davvero brave a fare questo".

L'Inter vanta anche il dato di possesso palla più alto in campionato.

"Sì, la abbiamo questa caratteristica. Ho cercato di portarla col mio staff, ci lavoro sempre con loro e credo che quello che facciamo è bello. Ma non deve essere un punto d'arrivo, ma deve essere un punto di partenza per andare in campo e cercare di migliorare".

Ora il derby dopo la pausa. All'andata tanto da recriminare per le occasioni perse...

"È un derby, dobbiamo arrivarci cariche se no faremo fatica. Dobbiamo arrivarci con la voglia messa in campo oggi, come abbiamo fatto e difeso il risultato. In settimana poi ci sarà la sosta, partiranno tantissime giocatrici e avremo poco tempo per preparare la partita ma nel poco tempo che abbiamo cercheremo di capire tutto quello che il Milan ha di buono e come possiamo andare a colpirlo noi".