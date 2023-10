Protagonista del gol del vantaggio dell'Inter Women oggi, Sofie Junge Pedersen commenta così a Inter TV il match pareggiato per 1-1 contro la Fiorentina Femminile: "Sono felice che ho iniziato a segnare, abbiamo avuto tante occasioni, dobbiamo segnare di più. Ma sono felice per il gol, è stato un bel cross. Abbiamo fatto grande pressione alle avversarie e poi lì ho tirato".

Dove si può migliorare?

"Quando loro hanno segnato non eravamo pronte, abbiamo giocato bene ma dobbiamo essere pronte per 90' e anche di più".

Ora il Sassuolo.

"Secondo me ogni partita è difficile in questo campionato, dobbiamo lavorare bene ogni giorno per migliorare. Ci sono sicuramente molte cose positive che ci portiamo da questa partita e saremo pronte per la prossima".

Come va l'ambientamento?

"Mi trovo bene qui, siamo tante giocatrici brave, tutte vogliamo giocare sempre. C'è tanta competizione ma siamo unite sempre".