Non va oltre l'1-1 l'Inter Women di Rita Guarino, costretta al pareggio dal Como di Sebastian De La Fuente nella gara valida per la 14esima giornata di Serie A. Risultato che lascia un po' d'amaro in bocca, perché le nerazzurre, alle prese anche con diverse assenze importanti, non sono riuscite ad esprimersi al meglio, ben imbrigliate dalle lariane. Che passano anche in vantaggio con la rete firmata da Matilde Pavan al 21esimo, alla quale ha replicato Elisa Polli dopo due minuti. Da segnalare un gol annullato al Como ad inizio ripresa per un fuorigioco.