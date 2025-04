Nel MatchDay Programme proposto dall'Inter nel giorno della partita contro il Cagliari c'è spazio anche per un'intervista a Jasmin Mansaray, difensore finlandese classe 2004 in forza all'Inter Women: "Sono orgogliosa di indossare la maglia nerazzurra, amo questo Club - le sue parole -. Questa squadra è come una famiglia, abbiamo una connessione molto forte anche perché passiamo molto tempo insieme, dentro e fuori dal campo. In vista delle prossime sfide dovremo essere unite, mettere in campo quello che proviamo in allenamento, avere fiducia nel lavoro che stiamo facendo e non arrenderci. Vogliamo arrivare in Champions League, giocare le prossime sfide al meglio e crescere sempre di più".