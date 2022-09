Dopo il pareggio all'ultimo tuffo ottenuto in casa della Juventus, l'Inter tornerà in campo per la 3^ giornata della Serie A TIM contro il Pomigliano allo stadio "Franco Ossola" di Varese. Per il match contro la formazione campana coach Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:

Portieri: 12 Piazza, 22 Durante, 32 Belli

Difensori: 2 Sønstevold, 3 Van der Gragt, 13 Merlo, 14 Robustellini, 17 Fordos, 29 Kristjánsdóttir

Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 8 Brustia, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 34 Mihashi

Attaccanti: 7 Marinelli, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Chawinga, 33 Ajara Njoya