L'Inter Femminle farà il suo debutto casalingo nel girone di ritorno del campionato affrontando la Juventus in una sfida di alta classifica. L'appuntamento è per sabato 3 dicembre, alle 14:30, allo stadio "Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni, dove il club nerazzurro si augura che ci sia il pubblico delle grandi occasioni come accaduto per le gare con Milan e Roma.