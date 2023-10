Grazie a un gol per tempo, l'Inter Femminile strappa il pass per i quarti di finale della Coppa Italia, dove troverà la Fiorentina, superando 2-0 la Lazio in gara secca. Apre le marcature per le nerazzurre Jelcic, correggendo in porta di testa un corner battuto da Eckhoff, poi Cambiaghi, a 12' dalla fine, mette il punto esclamativo sul successo delle ragazze di Rita Guarino sfruttando l'assist di Simonetti.