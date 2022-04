Inter ed Empoli vantano una solida collaborazione che non coinvolge solo le squadre maschili, come testimonia Andrea Pinamonti. I due club sono pronti a imbastire una trattativa anche per quel che concerna le sezioni femminili: secondo TuttoCalcioFemminile, i nerazzurri sono pronti a riscattare il cartellino di Elisa Polli, attaccante attualmente in prestito proprio dal club toscano. Per agevolare l'affare, l'Inter penserebbe a dirottare in prestito in biancoazzurro le giovani Francesca Quazzico e Anna Catelli. Sul tavolo potrebbe finire anche la centrocampista Irene Santi.