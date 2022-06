Terminata la sua prima stagione alla guida dell'Inter Women, Rita Guarino traccia per i canali ufficiali del club un bilancio di questa sua esperienza, a partire dal momento della firma avvenuta esattamente un anno fa: "Furono giorni di fuoco, è successo tutto in fretta. Io ero impegnatissima a Coverciano col corso UEFA Pro, sono venuta a Milano per cercare di costruire la squadra insieme a Ilaria Pasqui e lo staff in pochissimi giorni. Sono stati giorni intensi, per me è una bella emozione entrare in una grande famiglia e in club prestigioso come l'Inter. Il ritiro di Chatillon è servito per conoscerci e per far conoscere a chi era in rosa le nuove metodologie di lavoro e a noi dello staff per trovare le sinergie per i metodi di allenamento".

Si passa poi a ripercorrere le tappe del campionato, iniziato con tre vittorie di fila: "Le ragazze avevano voglia di rivalsa per non aver dato il massimo in precedenza; da parte loro ho trovato grandissima disponibilità, entusiasmo e voglia di fare bene. Questo ha agevolato il mio lavoro. Poi ci sono stati fattori che hanno indebolito pesantemente forza e spirito della squadra. C'era molto preoccupazione e questo ha inciso sull'insieme, poi ci siamo guardati tutti negli occhi per capire quale rotta prendere cercando di mettere in mostra una prestazione all'altezza con la Roma. Siamo stati bravi a reagire a questo imprevisto che ci è capitato, trovando risorse interne che non sapevamo di avere", aggiunge riferendosi ai problemi legati al Covid.