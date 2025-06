Nessun allarmismo in casa Inter sul fronte Ange-Yoan Bonny. Nonostante le ultime indiscrezioni che vorrebbero lo Stoccarda pronto a inserirsi concretamente per soffiare l'attaccante ai nerazzurri, la trattativa con il Parma prosegue e, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, ballerebbero solo un paio di milioni tra richiesta e offerta. Non c'è ancora accordo definitivo, ma neanche segnali che l'operazione con i ducali possa saltare. In linea di massima, sia Inter sia Parma contano di arrivare alla fumata bianca la prossima settimana e non trova conferma l'intromissione dello Stoccarda.

Intanto Bonny attende notizie e invece di godersi le vacanze si sta allenando con un preparatore atletico per farsi trovare pronto subito in caso di trasferimento all'Inter nel corso del Mondiale per Club. A conferma che l'accordo raggiunto giorni fa con il francese, quinquennale da 2 milioni netti più bonus, non sia più oggetto di discussione. La chiusura della trattativa non è dunque a un passo ma la strada è tracciata. Ancora un po' di pazienza.