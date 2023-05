Rita Guarino, allenatrice dell'Inter Women, ha parlato ai microfoni de La7 dopo la sconfitta beffa per 2-1 in casa della Roma: "Spiace aver preso il gol al 92esimo, ma la partita è stata per ampi tratti in equilibrio. Sono dispiaciuta per il risultato, non certo per la prestazione delle ragazze. Il derby? Una vittoria ci permetterebbe di allinearci agli obiettivi stagionali, che non erano certo la qualificazione in Champions League ma avvicinarci sempre più alle prime due in classifica. Sarebbe importante raggiungerlo come obiettivo di crescita, anche se non qualifica a tornei europei".