Conclusa la Poule Scudetto con la sconfitta di Sesto San Giovanni nel derby contro il Milan, il coach dell'Inter Women Rita Guarino ha fatto un bilancio stagionale ai microfoni di Inter TV: "Per tutta la Poule Scudetto abbiamo creato tanto, poi nelle partite le occasioni vanno concretizzate se no si rischia di andare sotto con una ripartenza come avvenuto qui e di andare sotto. Mancano i risultati, non le prestazioni; sarebbe più interessante avere il contrario perché per avere obiettivi bisogna vincere le partite. Dobbiamo maturare da questo punto di vista.

La stagione la valuto positivamente sotto il profilo delle prestazioni, c'è stata una crescita al di là di alcune partite di regular season e di Poule Scudetto. Come risultati mi aspettavo di più e dobbiamo pretendere di più".