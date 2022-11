In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l'Inter Women ha voluto far sentire la propria voce con un video che vede protagoniste quattro sue rappresentanti che hanno prestato il loro volto per dare un segnale fermo e deciso contro una grave emergenza sociale. L’Inter si è messa ancora una volta in prima linea nell’attivazione di progetti dedicati all’inclusione e alla diversità.