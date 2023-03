Astrid Gilardi, portiere classe 2003, è la protagonista al femminile del Matchday Programme di Inter-Lecce. Questo il suo racconto del suo rapporto con il calcio: "Mi sono sempre fatta guidare dall'amore e dalla passione che ho per questo sport. La cultura del lavoro e del sacrificio sono state fondamentali per arrivare fin qui. Tutto per me è partito da Mandello del Lario, dove sono cresciuta e dove ho giocato in prima squadra. Milano è altrettanto importante perché mi ha dato l'occasione di vestire questa maglia, così come Coverciano dove abbiamo vinto anche uno Scudetto Under 19 nella finale dove ho segnato il gol decisivo dagli 11 metri. Un'altra partita indimenticabile per me è la prima vittoria in un derby di Coppa Italia di tre anni fa".