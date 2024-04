Nel matchday programme di Inter-Empoli c'è spazio anche l'Inter femminile con un'intervista a Beatrix Fordos, calciatrice ungherese della squadra di Rita Guarino. "Da piccola guardavo tante partite di calcio con mio fratello e sognavo di giocare in un grande stadio davanti a tanti tifosi e ho lavorato tanto per questo - dice -. Il calcio non è solo la mia prima passione, è la mia vita, quello che voglio e sogno di fare ogni giorno: ho realizzato quasi subito che sarebbe stato qualcosa che avrei amato profondamente".

"Oggi in campo - continua -. credo che un mio punto di forza sia la calma, la capacità di riflettere e agire, nel mio ruolo è fondamentale. Nel mondo del calcio ci sono tanti riferimenti a cui guardare, per esempio per me Stefanie van der Gragt è stata un esempio, una grande calciatrice e persona, nella storia dell’Inter invece fin da bambina sono stata impressionata da Ronaldo".