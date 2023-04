Milica Mijatovic, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del playoff di domani contro l'Inter: "Ci sono sempre aspetti da migliorare, ma lo abbiamo comunque fatto rispetto all'ultima gara contro le nerazzurre. Se guardiamo alla sfida col Milan, ad esempio, si notano miglioramenti in difesa e nella reazione dallo svantaggio. Non amo parlare molto degli avversari, voglio concentrarmi solo sulla mia squadra, ma guardando alla stagione dell'Inter mi sembra che loro non siano cambiate molto, il gioco è più o meno lo stesso e sono molto dirette. Hanno due attaccanti veloci e fisiche, cercheranno di ripartire, noi dovremo concentrarci su noi stesse come col Milan, contro cui comunque abbiamo dominato.