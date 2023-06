Trofeo in bacheca per l'Inter U13 femminile. Le nerazzurre hanno vinto la Danone Cup, chiudendo al primo posto in classifica, dopo aver battuto Fiorentina, Bari e Parma. Al termine del torneo il tecnico Georgia Gatti ha parlato di "grande soddisfazione - riporta Inter.it -. Le ragazze si meritavano una gioia del genere, giocando in una cornice d’eccezione come Coverciano e sullo stesso campo dove solitamente si allenano le Azzurre".

I RISULTATI

INTER - FIORENTINA: 4-1

Giochini: 1-0

Primo tempo: 2-0 (5’ Ascone, 7’ Mazzarola)

Secondo tempo: 0-0

Terzo tempo: 1-0 (5’ Ascone)

INTER - BARI: 3-1

Giochini: 0-1

Primo tempo: 1-0 (8’ Mariani)

Secondo tempo: 2-0 (2’ Piccaluga, 10’ Colantuono)

Terzo tempo: 1-0 (1’ Arfani)

INTER - PARMA: 4-1

Giochini: 1-0

Primo tempo: 0-0

Secondo tempo: 1-0 (2’ Colantuono)

Terzo tempo: 2-0 (2’ Serio, 10’ Occhipinti)

CLASSIFICA FINALE

1 posto: INTER

2 posto: Parma

3 posto: Fiorentina

4 posto: Bari