In vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria, la portiera nerazzurra Francesca Durante ha parlato così ai microfoni di Inter TV: “È stato importantissimo passare il turno in Coppa Italia contro il Parma - ha esordito -. Tutta la società e le ragazze ci tenevano molto, è stata una partita difficile, il Parma è una rivale ostica soprattutto in casa loro, ma il risultato ci ha premiate direi giustamente. È stata una settimana impegnativa, stiamo lavorando per migliorare ciò che non ha funzionato e contro la Samp vogliamo fare una grande partita”.