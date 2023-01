"Giocare a Milano contro l’Inter è stata davvero una grande emozione perché ho ancora molti amici e conservo un ottimo ricordo dei miei anni passati con il club nerazzurro". Sono le parole di Miro Keci , direttore generale del Como Women , dopo il pari rimediato domenica scorso con le Inter Women di Rita Guarino in campionato. "Al fischio d’inizio però l’emozione e l’amicizia non contano più e quello che importa è solo competere per la vittoria”.

Pareggio pesante sul campo:

"Penso che le nostre ragazze abbiano dato il massimo e devo far loro i complimenti. Hanno giocato un’ottima prova in campo, hanno dato il 100% e non posso che ritenermi soddisfatto".

Sulla rete annullata a Kubassova nel secondo tempo.

"Io in diretta mi sono accorto subito che Vlada era in linea e il gol era buono. Purtroppo questo episodio non ci ha premiati, com’è successo anche altre volte in stagione. C’è rammarico perché nel corso del campionato è capitato in diverse occasioni che le decisioni arbitrali ci penalizzassero. La spiegazione che mi do? Penso che siamo una squadra giovane, l’unica neopromossa in Serie A e durante le partite vedo che le avversarie sono un pizzico più maliziose di noi, mentre noi non riusciamo a esserlo. Fa parte del percorso di crescita e le nostre calciatrici devono impararlo".