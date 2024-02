"Descrivere certe emozioni non è facile" ha detto Elena Belli dopo il prolungamento del contratto con l'Inter Women fino al2026. "È un sogno che rincorro da quando ho cominciato a giocare a calcio, a 7 anni. È un bell’obiettivo raggiunto. Sono felice, ma cerco di migliorare il più possibile per fare sì che questo sia solo un punto d’inizio" ha detto il portiere a Inter TV.

Sulla fiducia della società:

"Mi fa molto piacere, è una cosa che ho percepito da subito, dal primo momento. Ringrazio molto la società per questo, vestire questi colori è una cosa che mi rende molto orgogliosa".

Che obiettivi ti poni da qui ai prossimi anni?

"Mi piacerebbe migliorare per diventare una parte sempre più importante per questa squadra e magari raccogliere qualche trofeo, qualificazione in Champions… e perché no vincere uno scudetto".