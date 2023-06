La giocatrice islandese Anna Bjork Kristjánsdóttir ha concluso la sua esperienza con la maglia dell'Inter e ha voluto salutare squadra e tifosi attravero un post su Instagram. "All good things come to an end. Grazie mille per questi due anni bellissimi! È stato un grande privilegio indossare questi colori e grazie tifosi per il supporto. Alle mie compagne e allo staff grazie per tutto. Forever a Nerazzurra", il messaggio della giocatrice.