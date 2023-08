Di tanto in tanto, Thomas Zilliacus, l'imprenditore miliardario finlandese che qualche mese fa era stato indicato da Reuters tra i potenziali acquirenti dell'Inter, esprime suoi pareri personali sul club nerazzurro, commentando dal suo profilo Twitter le varie notizie pubblicate sui media internazionali. Oggi, per esempio, ha detto la sua sull'idea nata in Viale della Liberazione di puntare su Marko Arnautovic per l'attacco, definendola sbagliata in quanto sarebbe meglio investire su giovani promesse. Una presa di posizione che non è piaciuta a diversi utenti, che hanno invitato Zilliacus a evitare di farsi pubblicità con la loro squadra del cuore e di mettere i soldi, se davvero la vuole acquistare. Pronta la sua risposta: "Le opinioni possono essere dette in pubblico. Le trattative commerciali vengono gestite al meglio a porte chiuse".

