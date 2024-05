Adesso Thomas Zilliacus rende omaggio al lavoro di Steven Zhang. Il manager finlandese, dal proprio profilo X, pubblica la lettera di commiato dell'ormai ex presidente dell'Inter e lo elogia sottolineando i meriti e la bontà del suo operato in questi ultimi anni: "Lavoro fantastico da parte di una persona eccezionale. Steven Zhang è diventato presidente a 24 anni senza esperienza nel calcio, ma è riuscito a guadagnarsi il pieno rispetto dei veterani più esperti. Tutti i tifosi dell'Inter devono ringraziarlo per lo straordinario lavoro che ha svolto per il club".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!

Fantastic job by a great person. Steven Zhang became president as a 24-year old with no football background, yet managed to earn full respect from seasoned veterans. All Inter fans should thank him for the amazing job he did for the club. #thankyousteven #nerazzurri #intermilan… pic.twitter.com/PpwbPCbhql