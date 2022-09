E come arriva l’Inter al derby? "L’assenza di Lukaku pesa, poteva essere una fonte di attacco alla profondità notevole, e questo è un piccolo svantaggio per l’Inter. Romelu non si può discutere come terminale offensivo, ti dà forza e profondità: insieme a Lautaro forma una delle migliori coppie d’attacco al mondo".

Come ha visto l’Inter fin qui? "Non ha cominciato male, ma questo è un campionato atipico: è iniziato presto e ha tante partite ravvicinate e tutte avranno alti e bassi. Già ora, nessuna squadra è ancora a punteggio pieno".

Da numero uno che ha scritto la storia, come sta vedendo Handanovic in questo primo anno con un vice 'scomodo'? Pensa possa soffrire la pressione di Onana?

"Non c’è da soffrire, bisogna capire che le società fanno degli acquisti pensando anche al futuro. Handanovic ha la sua età e prima o poi dovrà smettere, quindi l’arrivo di Onana, a parametro zero, è stato un investimento molto intelligente. Samir è un portiere di rendimento, che ti dà sicurezza. Onana è un portiere molto reattivo, spettacolare: avrà il suo spazio a tempo debito".

Meglio la fisicità di Dzeko o la rapidità di Correa?

"Visto il percorso dello scorso anno, si può pensare che Inzaghi sceglierà Dzeko con Lautaro".

Sarà un derby di duelli.

"Come erano i miei derby: da una parte c’era Brehme contro Donadoni, oggi c’è Dumfries contro Theo o Barella contro Tonali. Da sempre il derby è tante sfide nella stessa sfida, ma poi ogni squadra ha le sue qualità e le sue priorità che nel Milan può essere un po’ più di qualità di gioco, mentre l’Inter – pur avendo qualità – è sempre stata più fisica. Lo dice la storia: l’Inter si è legata ai giocatori argentini e tedeschi, il Milan a brasiliani e olandesi".

Il duello decisivo sarà?

"Dumfries-Theo è uno dei duelli più belli dell’intero campionato, ma mi intriga pure la sfida qualità tra De Ketelaere e Calhanoglu".

E Lautaro?

"Dieci gol nelle ultime undici di A, ha il piede caldo e speriamo – da interista – che possa mantenerlo anche nel derby. Il rigore dello scorso anno, come detto prima, fa parte del passato. I giocatori di quel livello archiviano tutto in fretta, nel bene e nel male. Ci si prepara al meglio oggi per essere pronti domani".