Diego Simeone e Ronaldo il Fenomeno sono i protagonisti di un curioso aneddoto raccontato da Zé Elias e risalente ai tempi in cui giocava all'Inter. "Una volta nello spogliatoio Ronaldo e Simeone hanno discusso dei premi finanziari all'Inter - esordisce l'ex centrocampista nerazzurro, come si legge su TNT Sports -. Ronaldo era un leader, il personaggio che tutti noi seguivamo. Anche Simeone era un peso massimo".

Il brasiliano ricorda che "in quell'occasione Simeone alzò la mano e disse: 'I premi in denaro saranno divisi solo tra i titolari'", mentre Ronaldo replicò "dicendo 'Non sono d'accordo, i premi sono per tutti i giocatori della rosa. I premi saranno così perché tutti vengono qui e si allenano, ognuno ha i suoi obblighi e l'allenatore sceglie chi gioca e chi no. I premi saranno uguali per tutti. Qui vinciamo tutti e perdiamo tutti'", la pronta replica del Fenomeno al Cholo svelata da Zé Elias.

