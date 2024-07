Nicolò Zaniolo è diventato oggi un nuovo giocatore dell'Atalanta. La Dea lo ha riportato in Italia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Come riportato da Calcio&Finanza, l'Atalanta riconoscerà 6,4 milioni di euro per il prestito oneroso mentre l’opzione di riscatto ammonta ad ulteriori 15,5 milioni da versare nelle casse del Galatasaray.

Un affare che riguarda da vicino anche l'Inter che, come Virtus Entella, Roma e Fiorentina, incasserà il cosiddetto contributo di solidarietà, previsto dal Regolamento FIFA, visto il trascorso del giocatore nei rispettivi settori giovanili.

Per il prestito oneroso di 6,4 milioni l'Inter riceverà subito 30.000 euro. Se l’Atalanta riscattasse dal Galatasaray il cartellino di Zaniolo per 15,5 milioni il club nerazzurro riceverebbe altri 77.500 euro per un totale di 107.500 euro.