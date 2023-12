Per Javier Zanetti il 2023 è stato 'molto positivo', sia a livello personale che da vice presidente dell'Inter. A margine dell'inaugurazione del complesso sportivo di calcio e paddle 'La Meca', situato nella città di Sarandí, a Buenos Aires, Pupi ha fatto un bilancio sull'anno che sta per esaurirsi: "La verità è che si è concluso un grande anno per me, ho compiuto 50 anni, un numero importante. Quando ricordo com'è stato l'intero viaggio, mi sento orgoglioso", le sue parole rilasciate a Télam.

Nel corso della chiacchierata con i colleghi, l'ex capitano nerazzurro ha espresso il suo punto di vista sulle dichiarazioni di Lionel Scaloni, che non ha fatto mistero di voler riflettere sul suo futuro da ct dell'Argentina dopo aver vinto tutto in pochi mesi: "Scaloni ha espresso quello che sentiva, che doveva fermarsi e vedere altre cose che gli interessavano, ma dietro le sue dichiarazioni non c'è strategia - ha assicurato Zanetti -. Non so se sia una questione economica, penso che sia stato sincero e sicuramente insieme al presidente dell'AFA troveranno una soluzione affinché la Nazionale argentina continui ad essere in un posto d'élite".

