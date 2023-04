L'addio di Alexis Sanchez all'Inter continua a distanza di mesi a tenere banco in Cile, specie in considerazione delle ottime prestazioni fornite dal Tocopillano con la maglia dell'Olympique Marsiglia. E ai microfoni del quotidiano cileno La Tercera, Javier Zanetti, vice president del club nerazzurro, torna ad esprimersi sulla partenza dell'attaccante e sul rendimento offerto in Francia: "Penso che sia molto bello quanto stia facendo e sono estremamente felice per lui, se lo merita. È un giocatore che lavora sempre per ottenere quel tipo di risultati. Alexis Sánchez è uno dei calciatori più decisivi del Marsiglia.

All'Inter non si pentono di averlo lasciato andare?

"No, perché all'epoca acconsentì anche a lasciare il club. Durante le conversazioni entrambi abbiamo preso la decisione di porre fine al rapporto contrattuale. Era qualcosa di comune accordo. Penso che Alexis sia felice oggi all'Olympique Marsiglia".

Perché Alexis è riuscito a distinguersi al Marsiglia e non all'Inter?

"Alexis all'Inter è stato bravissimo. Quando è sceso in campo è sempre stato decisivo. E questo gli è stato sempre riconosciuto dalla società e dai tifosi nerazzurri. Penso che Alexis Sánchez dovrebbe essere molto grato all'Inter. Ora, all'Olympique, si trova in un'altra squadra e in un altro campionato. Sicuramente anche lì continua a dimostrare le sue qualità e il talento che lo identifica".

Eri uno di quelli che volevano che Alexis rimanesse al club?

"Quando si opta per questo tipo di decisione è perché viene presa da entrambi. In base al regalo di Alexis, penso sia stato meglio così".

Perché Alexis Sánchez ha lasciato l'Inter?

"Penso che se ne sia andato perché sicuramente voleva provare nuove esperienze. E, senza dubbio, oggi sembra molto felice a Marsiglia".

