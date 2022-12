L'Argentina è campione del Mondo. Dopo 36 anni l'Albiceleste torna ad essere la Nazionale mas grande, un'emozione che il vice-presidente dell'Inter, nonché storico capitano, Javier Zanetti non può e non vuole nascondere. La bandiera nerazzurra, intervistata anche dal Sole24Ore si dice "felicissimo" per aver visto la Seleccion di Scaloni coronare "il sogno di milioni di argentini in tutto il mondo". Ma della finale di ieri contro la Francia non sa ben dire se possa essere o meno definita la più bella di sempre, ma sa certamente dire che "è stata una sfida che ha esaltato tutti noi amanti del calcio". Una gara resa meravigliosa da uno straordinario Leo Messi, che Javier preserva dal paragone con Maradona: "Sono i due più grandi della storia del calcio mondiale, appartengono a epoche diverse, ma per fortuna sono entrambi argentini" chiude il discorso. Argentina, ma non solo. Concluso il Torneo qatariota, ora ci si rituffa nel campionato, con un Napoli in fuga, e l'Inter all'inseguimento insieme alle altre big: come la vede? "Ci stiamo preparando al meglio per la ripartenza, lavorando sodo: la rimonta è difficile ma abbiamo il dovere e tutte le qualità per provarci" dice.