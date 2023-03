Quanto è difficile non pensare al Porto? "E' complicato, ma i ragazzi sono abituati. La concentrazione massima sarà per venerdì".

Che difficoltà ti aspetti? "Impegni ravvicinati, pensiamo allo Spezia che sarà una gara difficile, in un campo complicato. Per preparare il Porto dobbiamo vincere venerdì".

A margine della 'Charity Dinner' della Fondazione Pupi andata in scena ieri sera, Javier Zanetti , vice presidente dell'Inter, si è soffermato a parlare con il cronista della Gazzetta dello Sport dei temi più caldi in casa nerazzurra. Si parte dal successo col Lecce: "Una grande risposta dopo Bologna - le sue parole -. I ragazzi hanno interpretato la partita nel migliore dei modi, vittoria meritata".

Che ambiente troverà l'Inter a Oporto?

"Mi ricordo benissimo le partite con loro quando ero giocatore, troveremo un ambiente caldo. Loro vorranno ribaltare il risultato, però noi saremo pronti. Ci vorrà una grande Inter, concentrata al massimo: solo così potremo dire la nostra".

Tottenham-Milan, che messaggio mandi a Conte?

"Mi aspetto una gara da Champions tra due grandi squadre che faranno tutto il possibile per arrivare ai quarti di finale. Il Milan parte in vantaggio, ma in Inghilterra non sarà semplice. Antonio, quando è in panchina, fa sempre la differenza. Parliamo di un allenatore preparate che riesce a trasmettere la sua passione".

