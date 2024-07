WeBuild ora dice la sua. Sul sito ufficiale della compagnia di costruzioni appare infatti un articolo relativo al progetto di ristrutturazione per lo stadio di San Siro ora nelle mani di Inter e Milan, che dovranno fare le loro valutazioni prima di decidere se accettarlo o proseguire nelle loro intenzioni di costruire le rispettive nuove arene a Rozzano e San Donato. Dopo una lunga introduzione che cita alcuni dei progetti più importanti messi in atto negli ultimi anni, dalla costruzione del Tottenham Stadium all'avveniristica ricostruzione del Santiago Bernabeu di Madrid e del Camp Nou di Barcellona in fase di svolgimento, e viene ricordato come le strutture sportive di nuova concezione debbano rispondere a determinati criteri di sostenibilità, dalla riduzione dei consumi energetici alla capacità di diventare fornitori di servizi che vanno oltre la semplice partita, WeBuild spiega come l'idea per il Meazza nasca dalla volontà di perseguire il concetto di "preservazione di un patrimonio storico e culturale, che anima oggi molti dei progetti di rinnovamento di questi templi dello sport",

Per questo motivo, a distanza di oltre trent’anni dall'ultimo ammodernamento realizzato per i Mondiali di Italia '90, il gruppo ha presentato un progetto di riqualificazione dello stadio che punta a preservare questa icona dello sport in linea con quanto già fatto nelle grandi arene sportive europee. Il progetto di Webuild, si legge, prevede "interventi sulla struttura esistente in nome della modernità e della sostenibilità dell’impianto. Secondo la proposta presentata, su cui sono in corso le opportune interlocuzioni con i soggetti interessati, i lavori potrebbero durare tre anni nel corso dei quali la struttura continuerebbe a funzionare. Il principio del progetto è lo stesso che ha ispirato gli interventi di riqualificazione degli altri grandi stadi europei con l’obiettivo di proteggerli e valorizzarli in quanto veri patrimoni storici e culturali non solo per gli amanti del calcio, ma per tutti".

