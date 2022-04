"Non ho mai avuto nessuna relazione con Marcelo Brozovic". A parlare è Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, testimone nel processo che la vede come parte civile contro Fabrizio Corona che nel febbraio 2019 sul suo sito ha diffuso un articolo in cui parlava di un presunto divorzio tra Icardi e la moglie a causa del tradimento della showgirl argentina con l'allora compagno di squadra. L'ADNKronos riporta le parole dell'agente dell'ex attaccante nerazzurro, oggi al Paris Saint-Germain: "Noi siamo una famiglia tradizionale e questa storia ci ha portato problemi in famiglia e fuori. I miei figli andavano a scuola e questa vicenda ha fatto soffrire tutta la famiglia, ci è costata tanti problemi nel lavoro a mio marito e a me che sono la sua procuratrice. Tutto quello che c'è scritto nell'articolo non è vero: non ho mai avuto nessuna relazione con Marcelo Brozovic".