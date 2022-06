Benché Romelu Lukaku abbia calamitato tutte le attenzioni del mondo interista, oggi è stato un giorno speciale anche per Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 prelevato in prestito oneroso con obbligo di riscatto dall'Empoli. Un acquisto su cui il club milanese ha lavorato con forza per assicurarsi un vice Marcelo Brozovic giovane ma già pronto e con ampi margini di crescita. A seguire tutti gli eventi della prima giornata da interista dell'albanese:

18.52 - Entusiasmo alle stelle anche per Kristjan Asllani al momento dell’uscita del giocatore dalla sede dell’Inter dopo le firme sui contratti. Dopo poco più di un paio di ore dal suo arrivo, il centrocampista albanese ha lasciato l’HQ di Viale della Liberazione circondato dai tanti tifosi accorsi.